Кабул, 22 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, они всегда заявляли, что в стране обеспечена полная и безопасность, и считают это одним из своих важнейших достижений. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своём заявлении, которое они опубликовали по случаю 103-й годовщины независимости Афганистана, указали, что в настоящее время Афганистан имеет «беспрецедентную безопасность и исламскую систему правление».

Но действительно ли обеспечена безопасность в Афганистане? Насколько заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об обеспечении безопасности в Афганистане соответствуют объективной реальности и тому, что люди испытывают в своей повседневной жизни?

В этом отчёте рассмотрен ряд инцидентов, связанных с безопасностью, произошедших за последний месяц — от крупных и точечных взрывов до таинственных убийств, виновные в которых остаются неизвестными.

Теракты

За последний месяц в Афганистане произошло как минимум четыре смертоносных теракта, часть из которых взяла на себя организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, ещё в одном случае силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение нескольких часов в жилом квартале вели бой с боевиками, связанными с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и местные жители целый день пребывали в страхе под звуки взрывов и выстрелов из лёгкого и тяжёлого оружия.

Самый последний инцидент произошёл 17 августа в районе «Хайрхана» на севере Кабула, когда террорист-смертник устроил подрыв среди прихожан мечети «Сиддикия».

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Согласно статистике, обнародованной сотрудниками службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате взрыва 21 человек погиб и 23 получили ранения, в том числе маулави Амир Мохаммад Кабули, известный улем и имам этой мечети. Однако «Аль-Джазира» сообщила со ссылкой на свои источники, что в результате взрыва погибли 20 человек и ещё 40 получили ранения, а больница «Скорой помощи» сообщила, что в медучреждение с места аварии были доставлены 27 раненых.

Ни одна группировка ещё не взяла на себя ответственность за этот взрыв, но в прошлом группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) брала на себя ответственность за нападения на мечети и другие религиозные объекты.

13 августа в районе «Даште Барчи» на западе Кабула перед воротами «Отдела по выдаче электронных удостоверений личности» произошёл взрыв, причиной которого стала бомба, заложенная в мотоцикле. Сотрудники службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле не сообщили подробностей о взрыве, но местные источники указали, что три человека погибли и ещё четверо получили ранения. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот взрыв.

11 августа в религиозной школе шейха Рахимуллы Хаккани, члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в кабульском районе «Шаш Дарак» произошёл взрыв. Сотрудники службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле подтвердили, что Рахимулла Хаккани был убит вместе со своим братом, а ещё трое получили ранения в результате этого взрыва. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за этот взрыв.

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Район «Шаш Дарак» относится к «зелёной зоне» Кабула и находится недалеко от президентского дворца, министерства национальной обороны и Главного разведывательного управления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

geralt Взрыв

6 августа в районе «Пуле-Сухта» на западе Кабула произошёл взрыв в толпе людей, отмечавших праздник Ашура. Этот взрыв считается одной из целенаправленных атак против хазарейцев-шиитов. Сотрудники службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле объявили, что в результате этого взрыва два человека погибли и 22 получили ранения, но очевидцы заявили, что число жертв превысило 43 погибших и раненых. Из этого числа в больнице «Фердаус», которая находится недалеко от места происшествия, зафиксировано 22 раненых. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за этот взрыв.

Вечером 5 августа в шиитском районе «Саркариз» на западе Кабула прогремел взрыв. Это произошло, когда отмечающие мероприятия Мухаррама покинули несколько мечетей и хусейний и собрались у мечети имама Мухаммада Бакира на перекрёстке «Саркариз». Этот взрыв также рассматривался как одна из целенаправленных атак против хазарейцев-шиитов.

Сотрудники службы безопасности Кабула объявили, что в результате этого взрыва восемь человек погибли и 18 получили ранения, но местные источники сообщили о более чем 50 погибших и раненых. Группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также взяла на себя ответственность за это нападение.

Боестолкновение между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в шиитском районе

3 августа в шиитском районе «Карте Сахи» на западе Кабула в течение нескольких часов шёл ожесточённый бой между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Жители «Карте Сахи» рассказали корреспонденту «Шафакна», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали обход домов в этом районе, когда они подверглись обстрелу из многоэтажного дома и завязался бой. Масума, жительница района «Карте Сахи», рассказала репортёру «Шафакна» на следующий день после конфликта, что они провели весь день в страхе и ужасе в подвале своего дома. Она добавила, что обе стороны применяли лёгкое и тяжёлое оружие, прогремело несколько взрывов, которые сотрясли весь дом и усилили их страх.

Бой в «Карте Сахи» начался около 11:30 и продолжался до поздней ночи. В этом конфликте талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применяли лёгкое и тяжёлое вооружение и гранаты.

Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что силовики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали ячейку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом районе, убили четырех боевиков и арестовали одного. Он добавил, что эти боевики планировали напасть на траурную церемонию шиитов в дни Мухаррама.

Это нападение произошло, когда шииты отмечали Мухаррам, а в этом месте находится святыня, известная как «Паломничество Сахи», одно из главных мест шиитского траура в Кабуле. Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждали, что ликвидировали ячейку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали напасть на церемонию Мухаррам, в последующие дни было совершено два смертоносных нападения на скорбящих по имаму Хусейну, ответственность за которые взяла на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Загадочные убийства

Помимо точечных нападений и террористических актов, за последний месяц на всей территории Афганистана произошли загадочные убийства, виновные в которых остаются неизвестными, что свидетельствует о расширении уголовных преступлений в Афганистане.

mosaic36 Убийство

14 августа местные источники в провинции Нангархар на востоке Афганистана сообщили об обнаружении трупов шести мужчин в 6-м районе города Джелалабад, столицы этой провинции. Эти тела были обнаружены местными жителями в районе «Фамиле Халес» прямо на улице.

Личности погибших не разглашаются, но местные источники сообщают, что они были убиты. Однако местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали этот вопрос.

Незадолго до этого инцидента международная организация «Хьюман Райтс Вотч» сообщала, что с момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти жители провинций Нангархар и Кунар обнаружили тела более 100 мужчин, брошенных в каналы и другие места.

Кроме того, в августе в результате нападений неизвестных вооружённых лиц в Бадгисе, Нимрозе, Нангархаре, Гильменде, Дайкунди, Фарьябе и ряде других провинций Афганистана погибли люди.

Также в ходе боёв между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронта национального сопротивления в провинциях Панджшер и Баглан погибли и были ранены военнослужащие с обеих сторон.

Доклад Организации Объединённых Наций

После нападения на мечеть «Сиддикия» на севере Кабула ООН сообщила, что в результате нападений, произошедших в Кабуле за последние недели, погибли и получили ранения 250 человек. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) заявила, что эта цифра представляет собой самое большое число ежемесячных жертв за последний год.

UNAMA отмечает, что по мере ухудшения ситуации в сфере безопасности, ООН призывает власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринять конкретные шаги для предотвращения любой террористической деятельности в Афганистане. Миссия ООН в Афганистане также попросила талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказать больше поддержки «уязвимым сообществам» и привлечь к ответственности виновных в нападениях.

В этом отчёте обсуждались наиболее важные нападения и события в области безопасности за последний месяц, и, без сомнения, он не включает все подобные инциденты и события по всему Афганистану. Кроме того, в этот отчёт не включены сообщения об убийствах мирных жителей, их пытках и преследованиях со стороны сил «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При реалистичном взгляде на события в области безопасности последнего месяца мы обнаруживаем, что вопреки утверждениям лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ситуация с безопасностью в крупных городах Афганистана, особенно в столице, является хрупкой, а силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушили психологическую безопасность общества в дополнение к физической безопасности, пишет агенство.