Ростов-на-Дону, 22 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) не сможет принимать и отправлять рейсы до 29 августа. О продлении режима ограничения полётов сообщается на сайте Росавиации, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 29 августа 2022 года 03:45 по московскому времени», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что с 24 февраля Росавиация ввела ограничения на полёты в 11 аэропортов центра и юга России. Временно приостановлена работа воздушных гаваней Анапы, Геленджика и Краснодара, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.