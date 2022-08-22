Москва, 22 августа, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Мужская сборная Татарии по волейболу одержала победу над командой Санкт-Петербурга в финале турнира на Всероссийской Спартакиаде. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:23).

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Ранее волейболисты из Татарии заняли первое место в турнирной таблице на групповом этапе турнира, набрав 20 очков в семи играх.

В матче за третье место сборная Москвы обыграла команду Белгородской области со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:19).