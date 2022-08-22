Горно-Алтайск, 22 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поздравил жителей с Днём главного символа страны — Государственного флага России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

По словам главы, российский триколор на протяжении долгих лет объединяет граждан страны, демонстрируя единство, непобедимость и величие многонационального народа.

«Подвиги наших великих предков остались в истории незабываемыми страницами славы и доблести. И сегодня они служат подрастающему поколению примером беззаветной любви к своей стране, патриотизма и мужества», — отметил он.

Накануне, в Горно-Алтайске прошла акция «Триколор», в рамках которой волонтёры раздавали жителям флаги. 22 августа в республике проходят торжественные митинги, автопробеги, акции и конкурсы, а альпинисты разворачивают бело-сине-красный флаг на вершинах гор.