Сеул, 22 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел частичные перестановки в своей администрации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что глава государства назначил бывшего депутата Национального собрания (парламента) Ким Ын Хе на должность старшего секретаря по связям с общественностью. Напомним, что Ким была пресс-секретарем Юн Сок Ёля, когда тот был избран президентом.

На новую должность главного секретаря по политике и планированию назначен вице-президент Корейской ассоциации внешней торговли, бывший первый замминистра торговли, промышленности и энергетики Ли Гван Соп.

А бывший министр обороны президента при администрации Пак Кын Хе Лим Чон Дык назначен на должность второго заместителя советника по национальной безопасности.