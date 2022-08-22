Санкт-Петербург, 22 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Пьяный мужчина из хулиганских побуждений выстрелил из аэрозольного пистолета вблизи гулявших детей. Одному ребенку потребовалась медицинская помощь. Злоумышленника ищет полиция.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел около шести часов вечера 21 августа во дворе дома 4 по улице Стасовой в Красногвардейском районе города. После выстрела хулиган скрылся.

Помощь потребовалась 9-летнему мальчику. После оказания медпомощи в удовлетворительном состоянии ребенок отпущен домой.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в Главке МВД.

Напомним, в конце июля в Васильевском районе Санкт-Петербурга злоумышленник выстрелил из окна на улицу и ранил прохожего.