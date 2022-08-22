Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС
Москва, 22 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести на текущей неделе телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.
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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Отмечается, что стороны будут обсуждать ситуацию на Запорожской АЭС.
«Да, на этой неделе такие переговоры ожидаются. Турция продолжает играть свою честную посредническую роль в этом конфликте, будучи единственной страной, которая завоевала доверие обеих сторон», — сообщил источник.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС.
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