Петропавловск-Камчатский, 22 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина ждут на Камчатке на форуме, который состоится с 29 августа по 5 сентября, сообщил ТК «41 Регион».

Читайте также: Путин позвал всех на Камчатку

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Источники сообщили, что организаторы форума «Экосистема. Заповедный край» готовятся к визиту главы государства. Планируется, что Путин проведёт совещание, а также посетит соколиный центр «Камчатка» в Мильковском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» 20 апреля рекомендовал всем, кто ещё не был на Камчатке, посетить этот регион.