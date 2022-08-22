Воронеж, 22 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Режим ограничения полётов продлён для международного аэропорта «Воронеж», сообщила Росавиация 22 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Международный аэропорт «Воронеж»

Режим временного ограничения полётов над Воронежской областить продлён до 03:45 мск 29 августа.

Всего ограничение действует для 11 аэропортов центральных и южных городов России — помимо воронежской воздушной гавани, это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения Росавиация ввела с 24 февраля 2022 года. Аэропортам, вынуждено закрытым, правительство России выделило субсидии.