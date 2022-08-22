Алма-Ата, Казахстан, 22 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Неизвестный 22 августа сообщил, что в двух больницах в Алма-Ате заложены «бомбы». Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Алексей Евсеев Алма-Ата

«Проводится комплекс мероприятий, в том числе эвакуация пациентов и персонала медицинских учреждений», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на места прибыли сапёры и представители экстренных служб для проверки сообщений. Также правоохранители разыскивают того, кто сообщил о «бомбах».

Стоит отметить, что в Алма-Ате регулярно делают ложные сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в разных учреждениях. Сообщали о «минировании» аэропорта, метро, банков, торговых центров и т.д. Из-за этого приходится прерывать работу учреждений и проверять информацию.