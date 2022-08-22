Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателей для своих активов в Санкт-Петербурге, среди них два завода по производству холодильников и стиральных машин. Об этом 22 августа сообщает издание «Коммерсантъ».

Стиральная машина

На приобретение петербургских предприятий компании уже есть претенденты. Эксперты полагают, что с наибольшей вероятностью покупателями станут китайские или турецкие вендоры. Сумма сделки по покупке заводов может составить до 4,4 млрд рублей.

Оба предприятия находятся в посёлке Стрельна под Петербургом. Комплектующие для сборки техники поступали в основном из Европы. Из-за приостановки работы стоимость заводов сократилась, ранее она оценивалась в 3,8 — 4,4 млрд рублей.

«Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки», — заявил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Предприятия ушли в простой после начала специальной военной операций. Причиной стали антироссийские санкции США и ЕС, которые также распространялись на поставку комплектующих в Россию.