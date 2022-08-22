Благовещенск, 22 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Амурчанин сломал ступню, проходя квест «Лабиринт» в Благовещенске. Развлекательная услуга была оказана с нарушением и не отвечала требованиям безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приамурью.

Скриншот со страницы группы «Сivilpatrol». Vk.com Перелом ноги

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Конструкция лабиринта не была снабжена матами. Мужчина проходил квест в темноте и во время перепада высоты на расстояние более метра упал и сломал ступню. Покрытие, которое должно было смягчить удар, убрали для замены. Увечья, которые получил амурчанин, оцениваются как нанесение здоровью вреда средней степени тяжести.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Расследование завершено, владелица аттракциона признала свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане возбуждено уголовное дело по факту падения ребёнка на самокате в скейт-парке. Восьмилетний мальчик травмировал ногу, катаясь на трюковом самокате, потому что в покрытии устройства была пробоина.