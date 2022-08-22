Ставрополь, 22 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В городе Пятигорске стартовали вторая и третья- цифровая смены Всероссийского молодёжного форума «Машук 2022». Участниками очной смены стали 500 представителей молодежи из 59 субъектов России, а также ЛНР, ДНР, Запорожья, Абхазии.

АНО «Россия — страна возможностей» Машук

Вторая смена носит название «Наши смыслы». В период с 20 по 27 августа её участники будут заниматься вопросами образования по направлениям «Обучай иначе», «Обучай равных», «Обучай вместе», «Обучай в поиске», «Путь студента».

С 22 по 26 августа будет проходить и цифровая смена, которая посвящена работе в цифровом пространстве, безопасности в цифровом мире, применении медиа и digital для реализации и продвижения просветительских и образовательных проектов. Направления работы цифровой смены названы «Обновляй среду» и «Обновляй инструменты». В онлайн-режиме участвуют в этой смене 1000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году форум «Машук», который проводится уже в 13-й раз, стал всероссийским, ранее он проходил как Северо-Кавказский молодежный форум.