Пекин, 22 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Китайский корабль космического слежения «Юаньван-3» покинул док и направился в район миссии для выполнения задач морского слежения и мониторинга, сообщает 22 августа газета Global Times.

Michael R Perry Корабль класса Yuanwang, КНР

С начала года корабль провел в плавании более 70 дней и выполнил три миссии по отслеживанию и мониторингу с моря, включая отслеживание запуска пилотируемой космической миссии «Шэньчжоу-14». Это стало рекордной 100-й миссией отдельного корабля семейства «Юаньван».

Перед выходом в море научно-технический персонал провел комплексный капитальный ремонт и тестирование бортового оборудования слежения и мониторинга, а также провел практические учения по эксплуатации.

«В этом рейсе мы столкнемся с практическими испытаниями, такими как длительное время плавания, большие изменения в часовых поясах, устаревание оборудования и переменчивые погодные условия в намеченном районе. Мы приложили большие усилия для отслеживания рисков, отремонтировали испытательное оборудование, начали обучение персонала, тщательно провели поставки и полностью подготовились к миссии», — сказал директор отдела планирования «Юаньван-3» Сунь Цзянпин .

«Юаньван-3» — это китайский корабль космического слежения второго поколения, который в основном отвечает за мониторинг и коммуникационные миссии сопровождения для ракет, спутников на высоких и низких орбитах, космических аппаратов и космических станций. За последние 20 лет он совершил более 60 рейсов и выполнил более 100 морских миссий по отслеживанию и мониторингу.