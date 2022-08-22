Нью-Йорк, США, 22 августа, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Российский гонщик Даниил Квят занял 36-е место в своем втором старте в американской серии NASCAR. Гонка 25-го этапа сезона прошла 22 августа в Уоткинс-Глене (штат Нью-Йорк, США).

Steve Даниил Квят

Победителем гонки стал Кайл Ларсон. Второе место занял Эй-Джей Оллмендингер. Замкнул тройку Джоуи Логано.

Квят проиграл лидерам 32 круга из-за проблем с автомобилем и стал последним среди финишировавших.

Напомним, 31 июля Квят провёл свою дебютную гонку в NASCAR. Тогда он не сумел добраться до финиша гонки 22-го этапа прошел в Индианаполисе.