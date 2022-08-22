Лондон, 22 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Военнослужащим Великобритании необходимо предупредить свои семьи о том, что они могут быть направлены на войну с Россией. Такое мнение 22 августа высказал уорент-офицер Пол Карни в официальном журнале британской армии Soldier.

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«Я прошу, чтобы вы (военнослужащие — ред.) обсудили с ними (родственниками — ред.) возможное развёртывание прямо сейчас», — отметил Карни.

Кроме этого, уорент-офицер призвал военных Великобритании найти телефоны отделов социального обеспечения и священников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Великобритании на фоне подорожания газа и западных санкций значительно увеличатся платежи за коммунальные услуги.