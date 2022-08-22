Иркутск, 22 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Прививочная кампания против гриппа стартовала в Иркутской области, сообщил 22 августа осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

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«В Иркутск уже поступила первая партия вакцины «Совигрипп» для взрослого населения в размере 264 тысячи доз. В преддверии учебного года приоритетной вакцинации подлежат работники сферы образования. Кроме того, обязательно рекомендовано поставить прививку лицам, составляющим группу риска осложненного течения гриппозной инфекции», — подчеркнул Алексей Шелехов.

Поступление вакцины для профилактики гриппа среди детского населения ожидается в сентябре 2022 года. Как сообщало ИА, ранее о том, что существует вероятность, что грипп будет протекать у людей в более тяжёлой форме, чем COVID-19, заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, д. м. н. Елена Малинникова.

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