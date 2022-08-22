Москва, 22 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Полёты в 11 аэропортов в южной и центральной части России ограничены до 29 августа. О продлении режима ограничений сообщает 22 августа пресс-служба Росавиации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолет «Аэрофлота»

Полёты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа 2022 года», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения были введены 24 февраля 2022 года в связи с проведением российской военной спецоперации на территории бывшей УССР.