Сеул, 22 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. 22 августа в Сеуле состоялось 31-е заседание совместного комитета Южной Кореи и Австралии по вопросам сотрудничества в сфере энергетических ресурсов. Об этом сообщает EDaily со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что с австралийской стороны в заседании принимали участие представители министерства по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов, а также министерства инноваций, промышленности, науки и исследований.

Известно, что представители двух стран обсудили вопросы цепочек поставок энергетических ресурсов и меры противодействия изменению климата. В частности, были затронуты вопросы поставок природного газа, водорода, ключевых минералов, использования и хранения углерода в целях расширения зелёной энергетики и обеспечения цепочек поставок энергетических ресурсов.

А также договорились об активизации усилий по увеличению взаимных инвестиции и обменов в сфере природного газа.