Пекин, 22 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Министерство образования Китая объявило о наказании 27 человек, в том числе высокопоставленных чиновников издательства «Народное образование» при министерстве, после трехмесячного расследования спорных, «уродливых» иллюстраций в учебниках для начальной школы, сообщает 22 августа газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Вовлеченные в это люди либо получили серьезные предупреждения, либо были отстранены от занимаемых должностей. Некоторые из учебников издательства для начальной школы вызвали широкую полемику в Интернете, поскольку пользователи Сети сочли многие иллюстрации в учебниках «уродливыми» и «вульгарными».

Партийный руководитель издательства Хуан Цян получил выговор и серьезное замечание, а главный редактор Го Гэ был отстранен от должности. Дизайнеры иллюстраций также были наказаны. По данным Министерства здравоохранения КНР, рабочей студии «У Юн» запрещено заниматься дизайном национальных учебников, рисованием иллюстраций и другой связанной с этим работой.

В мае Министерство внутренних дел начало расследование скандальных учебников по математике. Расследование пришло к выводу, что издание «Народное образование» не смогло понять образовательную функцию иллюстраций к учебникам, не имела полной системы отбора иллюстраторов, не обращала внимания на предложения читателей и не смогла своевременно исправить проблемы с иллюстрациями. По словам Министерства, издательству также не хватало руководства и надзора за рецензированием учебников.

В иллюстрациях было выявлено три основные проблемы. Стиль иллюстраций не соответствовал эстетическим привычкам, а некоторые иллюстрации можно считать «уродливыми». Некоторые иллюстрации были неправильными, а некоторые другие вводили в заблуждение, неподходящими элементами или масштабом.

В мае обсуждения учебников математики для начальной школы охватили китайские социальные сети, и многие пользователи сети назвали иллюстрации в учебниках «уродливыми, расистскими, жуткими и сексуально вызывающими», поскольку на некоторых иллюстрациях были изображены персонажи с кривым ртом, высунутым языком и в костюме девочки-кролика или в одежде с американским флагом.

После того, как инцидент вызвал шумиху, издательство начало перерисовывать иллюстрации в мае и недавно завершила работу, чтобы гарантировать, что учебники с новыми иллюстрациями будут доставлены в школы до начала нового семестра в сентябре, сообщили в министерстве.

Чтобы обеспечить качество иллюстраций, издательство строго отобрало команду иллюстраторов, а версия, нарисованная профессиональной командой Центральной академии изящных искусств, была окончательно утверждена.

Министерство также начало проверку иллюстраций всех национальных учебников для средней и начальной школы, а также книг для внеклассного чтения, чтобы убедиться, что они могут отражать правильную ценностную ориентацию, продвигать китайскую культуру и соответствовать общественным эстетическим привычкам. К настоящему времени 2487 типов учебников для учащихся начальной и средней школы были рассмотрены 350 экспертами, организованными Министерством образования страны.