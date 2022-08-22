Абакан, 22 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Хакасии потушено 2079 пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 августа в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

По данным ведомства, чаще всего в регионе горят дома, надворные постройки, бани, автомобили, гаражи, заборы. Однако 70% случаев приходится на палы травы и возгорания мусора.

Сотрудники управления просят жителей Хакасии соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане 19 августа произошёл пожар в одном из торговых центров города Махачкалы.

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