Ульяновск, 22 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко обсудил с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских вопросы развития туристической отрасли в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это является не только показателем одним из драйверов развития экономики, но и качества жизни населения, социального аспекта жизни в регионе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

https://ulgov.ru Дмитрий Чернышенко и Алексей Русских

Власти отмечают, что вице-премьер России, куратор Поволжья Дмитрий Чернышенко и ульяновский губернатор Алексей Русских обсудили «ход реализации прорывных проектов», отобранных в рамках института кураторства округов. В частности, рассмотрена их приоритизация и корректировка с учётом текущих вызовов. Отдельное внимание уделили реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе.

Чернышенко отметил, что Ульяновская область «активно включилась» в реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»:

«Меня как куратора Приволжского федерального округа радует, что в регионе работают над выполнением поручения президента по ускоренному созданию доступной и комфортной туристической инфраструктуры»,

Напомним, что в ноябре 2021 года было заключено соглашение с корпорацией «Туризм. РФ», в рамках которого сформирован перечень земельных участков на берегу реки Волги для строительства туристических комплексов. По словам вице-премьера, стоит задача сформировать «пул инвесторов, готовых вкладываться в туристическую инфраструктуру». Чернышенко выразил уверенность в том, что данные объекты будут пользоваться популярностью среди гостей области, особенно с учётом того, что Ульяновская область вошла в проект «Великий Волжский путь» и станет «местом притяжения для любителей круизного туризма».

Алексей Русских поблагодарил вице-премьера за поддержку инициатив и рассказал о проектах, которые помогут повысить туристический потенциал области. Было отмечено, что совместно с корпорацией «Туризм. РФ» продолжается работа над мастер-планированием территорий, ожидается приезд специалистов для ознакомления с геопарком «Ундория».

«Нами составлен реестр площадок с высоким туристическим потенциалом. Содействие федеральных коллег нам понадобится в составлении мастер-плана для территорий в пределах туристско-рекреационного кластера «Берег орланов», который находится в Старомайнском районе», — сообщил Алексей Русских

По его словам, в рамках проекта «Великий Волжский путь» первый круизный теплоход совершит заход в Ульяновск в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске планируют реконструировать муниципальную 23-этажную гостиницу «Венец». Это позволит создать новые рабочие места и будет способствовать развитию туризма, в том числе в рамках национального проекта. Алексей Русских подчеркнул, что «ни о какой передаче или продаже гостиницы» в частные руки речи не идёт. Инвестор будет арендовать площади, вкладывая средства в развитие комплекса.