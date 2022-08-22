Архангельск, 22 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский напомнил подписчикам в соцсетях о смысле цветов российского триколора.

Фото пресс-службы Архангельского регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский: центр Арктики — Архангельск.

«Белый, синий, красный. Для каждого, кто живет в России, эта последовательность цветов имеет особое значение. Мир, чистота и совершенство, вера и верность, созидательная энергия и сила. Российский триколор воплощает самые важные жизненные принципы нашего народа. Он напоминает о том, что мы — граждане великой, свободной, сильной державы с героической историей, достойным настоящим и большим будущим. С Днём российского флага!», — написал глава региона.

Напомним, ранее, как сообщало ИА REGNUM, Дворцовый мост в Петербурге сегодня подсветят в цвета российского флага .