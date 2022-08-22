Симферополь, 22 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Запрет на полёты в международный аэропорт «Симферополь» продлён до 29 августа, сообщили в пресс-службе аэропорта 22 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорт Симферополь до 29 августа 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Для обмена и возврата билетов предлагается обращаться в авиакомпанию.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничения полётов в Симферополь, а также ещё десять городов юга и центра России действует с 24 февраля. Сейчас на полуостров можно добраться только по Крымскому мосту — на автомобильном или железнодорожном транспорте. В связи с действующими ограничениями полётов в Крым значительно увеличено число поездов, пущены новые автобусы.