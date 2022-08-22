Уфа, 22 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Завод по производству доломитовой муки предложили создать инвесторам в Гафурийском районе Башкирии. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Денис Абрамов ИА REGNUM Отвесная скала доломитовой породы

Сообщается, что доломитовая мука используется в сельском хозяйстве, изготовлении огнеупорных и противопожарных материалов, стекольном деле, строительстве, изготовлении кормов для животных.

Отмечается, что бюджет данного инвестпроекта составит порядка 131 млн рублей, в результате будет создано 24 новых рабочих места.

«В Гафурийском районе имеется более восьми видов месторождений для добычи доломита, стекольного сырья, агроруды и известняка. Так, для реализации данного бизнес-предложения специалистами корпорации была подобрана инвестплощадка, на территории которой расположено здание бывшего стекольного завода, где инвестор сможет разместить производство», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

В ходе реализации данного проекта инвестор может получить меры государственной поддержки.

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Ранее сообщалось, что в Башкирии намерены построить завод по производству плит из белого гранита.