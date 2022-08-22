Грозный, 22 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Чечне проходит подготовка бойцов недавно сформированных батальонов Министерства обороны РФ «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Их обучением занимаются опытные инструкторы Российского университета спецназа. Занятия проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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В своем телеграм-канале он рассказал, что бойцы только что сформированных подразделений Минобороны РФ обучаются владению оружием, оказанию первой медицинской помощи, ведению боевых действий в различных условиях местности.

«Бойцы обучаются работе с пулеметом, подствольным и ручным противотанковым гранатомётом. <…> Уверен, что новые батальоны «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» внесут огромный вклад в дело защиты интересов страны», — написал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о создании в республике четырёх военных батальонов: «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат», которые будут состоять полностью «из чеченских ребят».