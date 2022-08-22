Токио, 22 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Японии в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека, сообщает 22 августа агентство Kyodo.

Аварийный знак

Отмечается, что ДТП произошло около 10:00 по местному времени (4:00 мск). Пассажирский автобус на скоростной трассе завалился на бок и загорелся.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание спустя 30 минут. Как видно из опубликованных кадров, автобус выгорел почти полностью. В результате инцидента пострадали не менее девяти человек.