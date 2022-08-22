Берлин, 22 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. На фоне опасений остаться в зимнее время без газового отопления жители Берлина скупают для этих целей уголь, в результате чего уже наблюдается его дефицит, и он подорожал на 30%. Об этом 18 августа сообщил немецкий портал Energynews.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

По информации источника, в Берлине отапливается углем не более 6 тыс. квартир, что составляет 0,1% от около 1,9 млн квартир, и чаще всего его используют живущие в старых домах и зависящие от угля пожилые люди или любители погреться около печки.

При этом указывается, что продавцы угля отмечают рост спроса на него и заказы на его поставку уже принимают до октября. Также продавцы рассказали, что у них появляются новые клиенты, так как у того, кто имеет дома помимо газового котла угольный, покупает себе этот вид топлива.

Также уточняется, что цены в результате этого на уголь выросли уже на 30%, при это стоимость дров увеличилась в Германии уже в два раза. Кроме того, напоминается, что на фоне возможной нехватки голубого топлива власти ФРГ вновь запускают угольные электростанции, заявляя при этом, что к 200 году полностью от него откажутся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ряд представителей оппозиции в Германии высказался в пользу запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России.