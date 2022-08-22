Иркутск, 22 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Картины из Государственного Русского музея уже в Иркутске, сообщил 22 августа в своём телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. По его словам, 42 полотна прибыли на специальном транспорте в целости и сохранности. Уже с 25 августа в Галерее сибирского искусства (улица Карла Маркса, 23) выставку «Бубновый валет» смогут увидеть все желающие.

Правительство Иркутской области Картина из Государственного Русского музея

«Долгожданное событие для ценителей искусства. Яркие произведения авангардистов, среди которых Петр Кончаловский, Илья Машков, Роберт Фальк, Александр Куприн, Давид Бурлюк. Из Санкт-Петербурга привезли первоклассные вещи. А две работы вообще сняли с экспозиции Русского музея, несмотря на то, что они были центральными.

Это «Матадор» Петра Кончаловского (музей купил эту работу у сына художника) и «Дама с контрабасом» Ильи Машкова. Рад, что у нас получилось довольно быстро после заключения соглашения с музеем привезти выставку.

Спасибо за большую проведённую работу сотрудникам министерства культуры области, сотрудникам музея, а также генеральному партнёру «Газпром инвест» и лично Павлу Владимировичу Шкитину», — отметил иркутский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября 2022 года Иркутской области исполнится 85 лет. Этому событию намерены посвятить 20 фестивалей и концертов. Так, 9 сентября в Главном здании Иркутского областного художественного музея имени Сукачева стартуют дни Эрмитажа в Иркутской области.

Читайте также: Эрмитаж «едет» в Иркутскую область