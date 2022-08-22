Рыбинск, Ярославская область, 22 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области 29-летняя жительница Москвы обманом выманила у двух пенсионерок 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Женщины обратились в полицию после того как поняли, что их обманули.

«На их стационарные телефоны позвонили неизвестные и путем обмана, под предлогом освобождения родственников от ответственности за совершение ДТП, потребовали собрать и передать денежные средства. Пенсионерки выполнили все указания и передали денежные средства — по 200 тысяч рублей каждая — приехавшей к ним по месту жительства женщине», — пояснили в полиции.

Позднее полиция задержала москвичку, которая приезжала к пенсионеркам, чтобы забрать у них деньги.

«Она пояснила, что решила таким образом заработать. Адреса, по которым нужно забрать деньги, подозреваемой сообщали в мессенджере. Полученные у пенсионерок денежные средства она переводила на указанные в том же мессенджере банковские счета», — уточнили в полиции.

Сейчас против женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве.