Улан-Удэ, 22 августа, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В банках Бурятии за первые шесть месяцев 2022 года выявлено 20 фальшивых банкнот. Это на четыре фальшивки меньше, чем за первое полугодие 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Нацбанка республики.

18.мвд.рф Фальшивая купюра

В этом году, как отмечается, встречались подделки только крупных номиналов. Так, 14 штук были номиналом 5 тыс. рублей, одна — 2 тыс., пять — номиналом 1 тыс. рублей.

По словам заместителя управляющего финансовым учреждением Виталия Пономарёва, несмотря на снижение количества фальшивок, они всё же периодически возникают в обороте.

«Именно поэтому жителям Бурятии важно знать основные элементы защиты банкнот и применять эти знания на практике. Достаточно запомнить три, а лучше пять признаков подлинности банкнот, чтобы уберечься от подделки», — добавил он.