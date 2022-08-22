Джакарта, 22 августа, 2022, 09:19 — ИА Регнум. По меньшей мере 100 домов уничтожил огонь в результате пожара в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Pixabay.com Пожар

Кроме того, один человек погиб в результате пожара.

«Пострадало 100 домов, в которых проживают 200 семей. Один человек погиб», — говорится в сообщении командного центра пожарно-спасательной службы Джакарты.

Для тушения пожара задействованы 25 пожарных машин и 110 сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам политики, безопасности и прав человека Индонезии Махфуд заявил, что правительство выплатило компенсацию 650 жертвам терроризма из 1370 человек.