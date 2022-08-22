Кемерово, 22 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Последователи идей Гитлера существуют и по сей день. Такое мнение высказала заведующая детским садом №17 «Ручеёк» кузбасского города Междуреченск Наталья Землянухина.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Некоторые утверждают, что на [территорий б. УССР] нет нацизма. При этом у сдавшихся в плен боевиков с «Азовстали» обнаружены праворадикальные татуировки. Здесь мы видим молнии СС, портрет Гитлера и его цитаты, черепа, свастику и мальтийский крест. Это не нацизм? Перед нами прямое доказательство того, что последователи идей Гитлера существуют и по сей день. И цель российских военных — их уничтожить», — подчеркнула она.

Отметим, ранее Владимир Зеленский в своём телеграм-канале написал, что в случае, если в Донецкой Народной Республике пройдёт трибунал над пленными боевиками ВСУ, киевский режим может отказаться от проведения переговоров с Россией.

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