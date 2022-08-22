Калуга, 22 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с Днём Государственного флага России, сообщили 22 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

ИА REGNUM Флаг РФ

«Под бело-сине-красным флагом мы идём по ответственному пути развития и созидания. Каждый из нас способен внести свой вклад в процветание Отечества, защиту его традиционных ценностей и исторического наследия. Желаю всем больших успехов в труде, крепкого здоровья и благополучия», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, бело-сине-красный флаг впервые был поднят на русском военном корабле «Орёл» во время царствования Алексея Михайловича в 1669 году. Позже царь Пётр I сделал флаг символом русских торговых судов. Официально государственным символом страны триколор стал в 1896 году. В 1918 году большевики заменили его на революционное красное полотнище. Триколор вновь стал государственным символом России в ноябре 1991 года, а 20 августа 1994 года президент РФ Борис Ельцин издал Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации».