Ростов-на-Дону, 22 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Россию за сутки прибыли более 18,5 тыс. мирных жителей Донбасса и территорий б. УССР. Об этом 22 августа сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области, граничащей с Луганской и Донецкой Народными Республиками, работают пункты временного размещения беженцев, организован сбор и отправка гуманитарной помощи людям. На Дону с 19 февраля 2022 года действует режим ЧС.