Санкт-Петербург, 22 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после почти двух недель жары ожидаются осадки. Об этом 22 августа сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Погоду в Северной столице в начале рабочей неделе будет формировать атмосферный фронт с запада. Он принесёт облачную с прояснениями погоду, а в некоторых районах города во второй половине дня пройдут небольшие дожди.

«Температура воздуха +25…+27°, по области +23…+28°. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщил Леус.

По словам синоптика, во вторник, 23 августа, в городе на Неве будет сухо, осадков не ожидается. При этом температура воздуха будет повышаться.