Пекин, 22 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Более 20 колледжей и университетов по всему Китаю приняли решение перенести даты начала нового учебного года, что, по мнению китайских экспертов в сфере общественного здравоохранения, необходимо для прекращения распространения COVID-19, сообщает 22 августа газета Global Times.

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Из-за серьезной эпидемической ситуации по всей стране некоторые университеты и колледжи в муниципалитетах и провинциях, включая Пекин, Шэньси на северо-западе Китая, Фуцзянь на востоке Китая, Хайнань на юге Китая, провинции Ляонин и Цзилинь на северо-востоке Китая, решили отложить начало нового учебного года.

Задержки возникли после недавнего уведомления, опубликованного Министерством образования КНР, в котором содержится призыв к университетам по всей стране проводить научную и точную нормализованную профилактику и контроль эпидемии путем тщательной организации возвращения преподавателей и студентов.

После уведомления, по крайней мере, четыре университета в Шэньси решили отложить даты регистрации первокурсников, поскольку провинция находится на критической стадии борьбы со штаммами «Омикрон» BA.2.76 и BA.5.1.3, которые недавно вызвали внезапную вспышку в Шэньси.

Местные органы здравоохранения объявили, что к 20 августа в провинции было выявлено в общей сложности 156 подтвержденных местных случаев заболевания и 129 бессимптомных носителей.

Эксперты отметили, что многочисленные факторы, в том числе пик летних поездок и приближающийся новый школьный сезон с огромными потоками персонала, создают большие риски и оказывают большее давление на профилактику эпидемий и борьбу с ними в провинциях.

В дополнение к университетам Шэньси, по крайней мере, четыре колледжа на Хайнане, включая Хайнаньский педагогический университет, Хайнаньский университет, Хайнаньский медицинский университет и Хайнаньский профессиональный университет науки и технологий, перенесли даты регистрации или прибытия студентов в соответствии с местными требованиями по профилактике эпидемий и борьбе с ними.

Известные туристические направления провинции, в том числе Санья и Хайкоу, были переведены под «статическое управление» после того, как внезапная вспышка вспыхнула в Санье и распространилась на другие города провинции. Текущая эпидемическая ситуация на Хайнане улучшается, число случаев заражения по всей провинции снижается в течение трех дней подряд, а количество случаев заражения, выявленных в общинах, значительно сокращается, сообщили местные власти на брифинге для прессы в воскресенье днем.

В некоторых других провинциях, где сообщалось лишь о спорадических вспышках, таких как Фуцзянь, Гуандун, Ляонин и Цзилинь, некоторые университеты также решили отложить даты начала нового семестра.

В то время как Университет Цинхуа, один из самых престижных университетов Китая, приветствовал прибытие 3700 первокурсников уже 17 августа, а Пекинский университет, другой известный китайский университет, примет студентов и аспирантов 28 и 29 августа, другие университеты, в том числе Пекинский технологический институт, Пекинский педагогический университет и Центральная академия искусств скорректировали свои планы на новый семестр.

Основная цель этих мероприятий — уменьшить возможную передачу вируса путем изменения дат начала обучения в разных колледжах, сообщил Global Times на условиях анонимности иммунолог из Пекина.

По словам эксперта, поскольку в некоторых местах все еще происходят спорадические вспышки COVID-19 со значительным числом бессимптомных случаев, будут существовать риски обострения, если все университеты начнут работу в один и тот же день или в один и тот же период с толпами студентов, приезжающих со всей страны.