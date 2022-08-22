Иркутск, 22 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Образовательные организации Иркутской области готовы к старту нового учебного года, сообщает 22 августа телеграм-канал правительства региона. Заключения комиссий о допуске к работе с 1 сентября получили в регионе более 2000 образовательных учреждений.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

Среди них 20 школ, в которых выполнен капремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», — пояснил глава регионального минобра Максим Парфенов. По его словам, до начала учебного года в 20 сельских школах отремонтируют спортивные залы по нацпроекту «Образование».

По поручению губернатора Игоря Кобзева оценку готовности образовательных учреждений завершили к 18 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство и капремонт детских садов и школ в регионах Сибирского федерального округа возьмут под дополнительный контроль. Соответствующее поручение в августе 2022 года дал полпред президента в СФО Анатолий Серышев.

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