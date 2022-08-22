Екатеринбург, 22 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Свердловской области производителя майонеза накажут за имитацию упаковки конкурента. Об этом сообщает свердловское УФАС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Ведомство выявило факт недобросовестной конкуренции со стороны уральского производителя. В частности, предприятие использовало для своей продукции упаковку сходную с упаковкой конкурента. Это могло ввести покупателей в заблуждение относительно реального производителя продукции.

Представителя уральского предприятия вызвали для составления протокола по факту недобросовестной конкуренции. Производителю грозит штраф от 12 до 30 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом полугодие 2022 года зафиксирован рост жалоб в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Чаще всего уральцы обращаются с жалобами в области торговли (41%).