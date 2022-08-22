Тайбэй, 22 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Тайвань намерен обеспечить своим партнерам надежные поставки полупроводников, или «микрочипов демократии», сказала президент острова Цай Инвэнь губернатору американского штата Индиана Эрику Холкомбу, как сообщает 22 августа агентство Reuters.

Sam Yeh Цай Инвэнь

Губернатор Холкомб приехал на Тайвань в составе уже третьей американской делегации за август 2022 года, начиная с визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. В ответ на её визит Китай провел масштабные военные учения вблизи Тайваня.

«Тайвань столкнулся с военными угрозами со стороны Китая в Тайваньском проливе и вокруг него», — сказала Цай Холкомбу во время встречи в её офисе в Тайбэе.

«В настоящий момент демократические союзники должны сплотиться и активизировать сотрудничество во всех областях, — добавила она, выступая во время прямой трансляции в соцсетях. — Экономическая безопасность является важной опорой национальной и региональной безопасности. Тайвань хочет и может укреплять сотрудничество с демократическими партнерами в создании устойчивых цепочек поставок микрочипов демократии».

Китай пока никак не прокомментировал визит Холкомба.