Москва, , 09:05 — REGNUM Зимой у сотен тысяч англичан не будет выбора — платить за еду или за отопление. Об этом сегодня, 22 августа, заявил мэр Лондона Садик Хан, передают РИА Новости.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

Хан уточнил, что жителям Лондона предстоящей зимой не хватит ни на то, ни на другое. Сами британцы пришли в ужас, узнав стоимость услуг ЖКХ без поставок газа из России.

По данным агентства Bloomberg, в среднем английское домохозяйство в январе 2023 года будет платить за свет и тепло 4600 фунтов в год. К апрелю эта цифра может вырасти до 5500 фунтов (три месячных зарплаты)

ИА REGNUM сообщаало, десятки тысяч жителей Великобритании заявили, что не будут оплачивать счета за газ и электроэнергию с октября в знак протеста против бездействия властей.

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