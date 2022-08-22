Москва, 22 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Зимой у сотен тысяч англичан не будет выбора — платить за еду или за отопление. Об этом сегодня, 22 августа, заявил мэр Лондона Садик Хан, передает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Хан уточнил, что жителям Лондона предстоящей зимой не хватит ни на то, ни на другое. Сами британцы пришли в ужас, узнав стоимость услуг ЖКХ без поставок газа из России.

По данным агентства Bloomberg, в среднем английское домохозяйство в январе 2023 года будет платить за свет и тепло 4600 фунтов в год. К апрелю эта цифра может вырасти до 5500 фунтов (три месячные зарплаты)

ИА REGNUM сообщало, десятки тысяч жителей Великобритании заявили, что не будут оплачивать счета за газ и электроэнергию с октября в знак протеста против бездействия властей.

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