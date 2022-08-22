Чебоксары, 22 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Выборочное наблюдение состояния здоровья населения, которое состоится по всей стране, в Чувашии охватит 540 домов в семи городах. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате.

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Выборочное наблюдение состояния здоровья населения пройдёт с 7 сентября по 4 октября 2022 года. Жителей спросят о питании, физической активности, занятиях спортом, вредных привычках. Это касается не только взрослых, но и детей, а также семей в целом.

Статистики отмечают, что в Чувашии участниками наблюдения станут 540 домохозяйств, в том числе 324 семьи опросят в городах, 216 — в сельской местности.

Для наблюдения определены семь городов: Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Шумерля, Цивильск и Ядрин. Что касается сельских территорий, то опросы будут проходить в Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Комсомольском, Моргаушском, Урмарском и Чебоксарском районах.

Опрос проведут интервьюеры, имеющие при себе паспорт и удостоверение. В Чувашстате подчёркивают, что для подтверждения ответов жителям не нужно предъявлять документы, а получаемые сведения являются конфиденциальными и будут использованы только для получения сводной статистической информации. Итоги опубликуют в 2023 году.

Отметим, что выборочное федеральное статистическое наблюдение состояния здоровья населения проводится ежегодно с 2019 года. Статистическая информация используется, в частности, для расчёта ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года в восьми муниципалитетах Чувашии прошло выборочное наблюдение репродуктивных планов населения. Итоги исследования опубликуют в декабре 2022 года.

Подробнее: Жителей Чувашии спросят о планах по рождению детей