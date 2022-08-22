Соль-Илецк, Оренбургская область, , 09:04 — REGNUM В Оренбургской области 27 августа в пятнадцатый раз пройдет фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». Главным же событием станет костюмированный парад с участием королевы арбузов и ее свиты, сообщили в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона.

Арбуз Harsha K R

В рамках фестиваля будут представлены региональные туристические маршруты и бренды. Парад в честь арбуза возглавит королева. Коронованная особа каждый год разная, а вот свита обычно состоит из одних и тех же фермерских хозяйств, которые выращивают арбузы. Конечной точкой шествия станет городская площадь с большим выбором продукции местных предпринимателей: сочных ягод и всевозможные лакомств. Например, соленые арбузы, напитки, десерты, арбузный мед и даже арбузные чипсы.

Любой желающий может попробовать свои силы в поедании арбузов. Необходимо как можно быстрее съесть 3 кг арбуза. Рекорд 2019 года — 5 минут и 30 секунд.

Место для фестиваля выбрано не случайно. Соль- Илецкий городской округ занимает первое место в России по площади арбузных бахчей. В 2022 году общая площадь полей с арбузами и дынями составила 23 тысячи гектаров, а средняя урожайность — 170 центнеров с гектара.

Напомним, Соль-Илецк официально носит статус арбузной столицы России. Оренбуржье зарегистрировало товарный знак «Соль-Илецк — арбузная столица России» до 2031 года.