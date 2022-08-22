Ольхонский район, Иркутская область, , 09:03 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 22 августа известили о серьёзном ДТП, случившемся вечером 21 августа в Ольхонском районе.

Приангарье. Полицейские выясняют обстоятельства трагической аварии в Ольхонском районе МВД

По предварительной информации, 30-летний иркутянин, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, в поселке Хужир на пересечении улиц Северная и Байкальская не справился с управлением и съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Водитель внедорожника от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Как выяснили полицейские, водитель не имел права находиться за рулем автомашины. В 2016 году он был лишен водительского удостоверения за управление авто в состоянии опьянения.

В настоящий момент инспекторами ГИБДД проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего.

Как сообщало ИА, с 8 по 14 августа в Иркутской области произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек погибли, 62 получили травмы различной степени тяжести, из них 17 — несовершеннолетние.

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