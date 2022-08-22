Тбилиси, , 09:01 — REGNUM Михаил Саакашвили, когда был президентом Грузии, а также его партия «Единое движение» показали методы правления, которые противоречат демократическим принципам. Об этом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила 21 августа председатель неправительственной организации (НПО) «Бывшие политзаключенные за права человека» Нана Какабадзе.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она прокомментировала обвинения «националов» в адрес правящей партии «Грузинская мечта» в отходе с пути евроинтеграции. Представитель общественности заявила, что подконтрольные ЕНД СМИ пытаются «промывать мозги», доказывая проевропейскость партии, но многие помнят, что это не так.

«Сколько бы они ни размахивали флагами и не кричали «Европа-Европа», «наци» никогда не станут поборниками европейских ценностей и движения Грузии в сторону Европы. Все хорошо помнят несправедливые, жестокие и бесчеловечные формы и методы их правления, бедствия, которые пережило население нашей страны», — написала Какабадзе.

По её мнению, правление «Мечты» также не соответствует демократическому принципу разделения трёх ветвей власти, но в годы правления Саакашвили, ситуация была гораздо хуже. Лидер НПО обвинила ЕНД, что при её власти любое неугодное мнению объявляли «актом враждебных сил».

Стоит отметить, что партия ЕНД после утраты большинства в парламенте Грузии в ходе выборов 2012 года остаётся крупнейшей оппозиционной партией в стране. «Националы» делают ставку на протесты и другую уличную деятельность. Они постоянно обвиняют партию «Грузинская мечта» в «пророссийскости» и в уводе страны с пути евроинтеграции.

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