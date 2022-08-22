Благовещенск, , 09:00 — REGNUM Два вида выплат утвердили в Амурской области для работников сферы образования, получивших особое звание. Заслуженным педагогам будут всю жизнь перечислять по 10-13 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе правительства Приамурья.

Улыбчивые лица учителей ИА REGNUM ©

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Размер суммы зависит от того, проживает ли педагог в Амурской области или нет. Уехавшие из Приамурья работники образования будут получать 10 тыс. рублей — на 3 тыс. рублей меньше, чем их коллеги.

«Внедряя новую меру поддержки, мы ещё раз хотим подчеркнуть высокую степень значимости работы в системе образования. В преддверии Года педагога и наставника в 2023 году это особенно актуально», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

На получение средств пожизненно претендуют 25 работников образования, звание заслуженных получат десять из них. Выбирать лучших педагогов будут ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля звание «Заслуженный учитель Свердловской области» учредили» на Среднем Урале. Лучших педагогов наградят выплатой в размере 30 тыс. рублей и ежемесячным пособием в 1 тыс. рублей.