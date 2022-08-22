Архангельск, 22 августа, 2022, 08:59 — ИА Регнум. На реке Онега в Архангельской области водолазы ищут тело 12-летней девочки, утонувшей накануне, 21 августа, сообщает региональный СУ СКР.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья Водолаз ведёт поиск утонувшего мужчины

Трагедия произошла у деревни Бронево в Каргопольском районе.

«По предварительным данным, мама отпустила дочь погулять по деревне. Девочка с двумя подругами пошла купаться, но не справилась с течением реки и ушла под воду», — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, под Белгородом ребёнок упал с навесного моста и утонул.