Самара, 22 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днём Государственного флага России. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский триколор

«Сегодня, в условиях беспрецедентного санкционного давления и продолжающейся специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации [территории б. УССР], наш стяг укрепляет дух россиян, пробуждает патриотические чувства, помогает глубже осознать, что наша судьба неразрывно связана с Россией, с её прошлым, настоящим и будущим», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он пожелал жителям региона благополучия, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, добра и мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В Самарской области в День флага России создадут гигантский триколор.