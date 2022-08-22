Тайбэй, 22 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Важными союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе в области безопасности и экономики стали на сегодняшний день Тайвань и Соединённые Штаты. Об этом 22 августа заявила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в ходе встречи с делегацией США во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом.

Wang Yu Ching. Office of the President Цай Инвэнь

«Тайвань и Соединенные Штаты являются ценящими демократию и свободу партнерами и важными союзниками в области безопасности и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказала она.

Также Цай Инвэнь отметила, что на протяжении последних лет в отношениях между двумя странами было много важных событий, и в этот период она лично проводила встречи с высокопоставленными политиками, представителями аналитических центров и учеными из США.

При этом глава тайваньской администрации уточнила, что все эти факты способствуют тому, чтобы жители острова чувствовали поддержку всех слоёв общества США и шло углубление сотрудничества Тайбэя и Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор штата Индиана (США) Эрик Холкомб заявил, что прибыл на Тайвань.